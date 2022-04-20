Весенними вечерами на территории нацпарка «Мещёра» явственно ощущается великая тайнопись природы.

В оврагах ещё белеет снег - наследие суровых зимних вьюг, а на лужайках уже тянутся к небу дикие травы, благословлённые робкими взмахами крыльев первых бабочек. Над освободившимися от оков льда водоёмами плывёт едва ощутимый туман. На могучих ветвях вековых деревьев расположился хор птиц, поющих гимн жизни...Очень символично, что свой день рождения (уже тридцатый!) национальный парк празднует именно в первой половине апреля.Как попасть в сказку?Ровно 30 лет назад в самом сердце России появились 2 особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения: «Мещёра» - в нашей области и «Мещёрский» - в Рязанской. Почти 23 года подряд они работали автономно, но их цель была общей - сохранить уникальный природный комплекс Мещёрской низменности.В ноябре 2015 года произошло историческое событие - приказом Минприроды России нацпарк «Мещёрский» реорганизовали путём присоединения к нацпарку «Мещёра». Сейчас оба парка - в числе наиболее посещаемых мест отдыха среди центральных областей России. Богатства Мещёры поистине бесценны и неизмеримы. Бескрайние лесные массивы, чайного цвета реки, глубокие и мелкие озёра ежегодно привлекают тысячи туристов, рыбаков, охотников, любителей грибов и ягод. Сейчас под управлением ФГБУ «Национальный парк Мещера» находятся 4 особо охраняемые природные территории, общая площадь которых превышает 300 тыс. га.- Природные ландшафты особо охраняемых природных территорий Мещёрской низменности завораживают в любое время года. Именно они встают перед глазами, когда мы говорим об очаровании и красоте русского леса, о чудесах, которые непременно происходят на болоте. Это - взгляд обычных посетителей национального парка, которых год от года становится всё больше. Вместе с нашими сотрудниками и специалистами они погружаются в мир первозданной природы, учатся понимать его, ценить и беречь. Развитие всех управляемых территорий 2-х национальных парков и 2-х заказников происходит равномерно. Растёт их материально-техническая база, проектируем и осваиваем новые туристические маршруты, изучаем историко-культурное наследие, проводим активную эколого-просветительскую работу с местным населением. Сейчас можно с гордостью констатировать эффективность работы, которую проводят сотрудники учреждения, и пожелать коллективу дальнейших успехов во всех начинаниях, - говорит руководитель ФГБУ «МЕЩЁРА» Сергей Теплухов.Кто в лесу хозяин?Одно из важнейших направлений научной работы сотрудников нацпарка - это реинтродукция зубра - единственного выжившего дикого быка Европы.Увы, могучий лесной житель, вес которого исчисляется в сотнях килограммов, относительно недавно мог пополнить скорбный список вымерших видов. Десятки лет многочисленные организации (в том числе международные) прилагают титанические усилия для сохранения и восстановления популяций. Бывает, что труды энтузиастов ни к чему не приводят.Специалисты говорят, что зубр, как и большинство крупных млекопитающих, на свою беду обладает весьма ограниченными репродуктивными свойствами. Так, половозрелость у этих животных наступает не ранее 2-х, а в некоторых случаях и 3-летнего возраста. Частота репродуктивных циклов варьируется также - от 2-х до 3-х лет. Так что самка зубра за всю свою жизнь при благоприятных обстоятельствах приносит лишь 4-5 телят, из которых до зрелого возраста дожить могут не все. Таким образом, разводить этих животных - очень трудно, особенно в виде вольной популяции.К счастью, волшебные Мещёрские леса стали для зубров настоящим островком жизни. В Муромском заказнике популяционные проблемы краснокнижных быков не преследуют... Их даже больше нормы.Учёты зубров, которые провели в начале февраля этого года, снова показали прирост поголовья. С момента последнего подсчёта, в заказнике паслось на 17 особей больше. Это максимально возможный прирост, и, что удивительно, он повторяется уже на протяжении 4 лет. Так, в 2016 году он составил - 17, в 2017 -16, в 2018 -14 и в 2019 - 18 телят. В 2021 году там снова родилось 17 телят, а общее число зубров достигло 108 голов, что, как минимум, на 40 особей больше оптимального уровня для этой территории!Как их охранять?Естественно, переизбыток зубров повлёк за собой новые сложности. Дело в том, что уследить за всеми быками из такого стада - очень непросто. Вот уже несколько лет специалисты учреждения наблюдают постоянное естественное расселение зубров по территорию заказника и за его пределами. Также стоит сказать, что сейчас на территории заказника существует уже 2 полноценных стада. Меньшее состоит из 8 самцов, 7 самок и 4-х зубрят, которые держатся около скотного двора в селе Польцо.- Дело в том, что в популяции лидируют самки, и иногда случается так, что одна или несколько самок уходят из стада, уводя с собой молодняк, а к ним позже прибиваются свободно гуляющие самцы. Вторая часто встречающаяся причина - конкуренция самцов, когда их численность высока, и старые самцы, не выдержав соперничества с молодыми, покидают стадо. Наконец, случается и так, что молодняк проявляет подростковую самостоятельность и покидает стадо до того, как какая-либо самка не возьмёт их в свой гарем, - говорит пресс-секретарь ФГБУ «Национальный парк «Мещёра» Татьяна Маркова.Чтобы сохранить зубров за пределами Муромского заказника, в октябре 2019 года ФГБУ «Национальный парк «Мещера» заключил соглашение о сотрудничестве с Государственной инспекцией по охране и использованию животного мира Владимирской области. Кроме того, специальные биотехнические мероприятия помогают удерживать основное стадо на территории заказника.Сотрудники учреждения организовывают подкормочные площадки, закупают корм, который зубры едят зимой. Кроме того, зубров расселяют по особому плану. Например, в 2020 году переселили 8 особей, которые переехали в Мордовский государственный заповедник им. П.Г.Смидовича. Кроме того, в Гусь-Хрустальном районе в деревне Савинская годом ранее создали специальный зубровый репродукционно-демонстрационный вольер, в котором сейчас живут 9 особей:1 самец, 5 самок, 2 молодых бычка и почти годовалый телёнок.Продумывают и селекционную работу, которая улучшит генеалогию зубров по материнской линии. В планах - отлавливать самок из Муромского заказника, осеменять их быками из питомников и других вольных популяций, а полученное таким образом потомство расселять по всем управляемым территориям. Благодаря этому в популяции возникнет так называемая «генеалогическая пестрота». Соответственно, вырастет сопротивляемость к разнообразным болезням.Кстати, воплотить в жизнь репродукционную программу национального парка «Мещера» возможно благодаря поддержке одного из крупнейших транспортёров нефтепродуктов в нашей стране - компании «Транснефть». Деньги, которые выделяет эта компания, идут на закупку корма не только для обитателей вольера в деревне Савинская, но и для огромной популяции зубра европейского в «Муромском» заказнике.Более того, национальный парк «Мещера» активно сотрудничает с компанией и в других аспектах выполнения государственной «Стратегии сохранения зубра в России». Например, общими усилиями планируют построить ещё один визит-центр. В нём гости, интересующиеся природой родного края, смогут узнать все стороны жизни этого «заново рождённого» животного.