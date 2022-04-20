Для этого необходимо получить от двух министерств одобрение схемы прокладки инженерных сетей.

Власти Владимирской области обсудили с заместителем министра природных ресурсов и экологии Сергеем Ястребовым вопросы газификации Гусь-Хрустального района. Суть в том, что некоторые населённые пункты находятся на территории национального парка «Мещера». На встрече также рассматривался вопрос рекультивации свалки, образовавшейся в заповедной зоне.Проблема в том, что федеральные законы ограничивают деятельность человека в заказниках. Однако надо понимать, что и местные жители не должны из-за этого превращаться в «первобытных» - ввиду отсутствия благ цивилизации.Глава региона Александр Авдеев направлял в «Газпром» ходатайство о включении сёл вблизи «Мещеры» в федеральную программу по газификации. Для этого необходимо получить от двух министерств одобрение схемы прокладки инженерных сетей.«Вместе с главой района мы подготовили полный пакет документов, который передали Сергею Ястребову с просьбой рассмотреть их в оперативном порядке», - рассказал в своём аккаунте в Игорь Игошин.Напомним, что благодаря новым коммуникациям голубым топливом планируется обеспечить более 1000 домовладений.Второй вопрос - свалка бытовых отходов недалеко от Курлово. Есть решение суда о рекультивации объекта. Постановлением главы администрации района он выведен за пределы нацпарка, иначе потребовалось бы в разы больше денежных средств. Теперь необходимо вывести свалку и из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.