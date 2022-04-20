Житель Москвы предстанет перед судом за попытку дачи взятки владимирскому сотруднику правоохранительных органов. «Органами предварительного следствия установлено, что в феврале 2022 года К.

Житель Москвы предстанет перед судом за попытку дачи взятки владимирскому сотруднику правоохранительных органов. «Органами предварительного следствия установлено, что в феврале 2022 года К. лично передал денежные средства в виде взятки в размере 20 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за заведомо незаконные действия в виде прекращения проверки по факту обнаружения нелегального производства табачной продукции и непривлечения К.