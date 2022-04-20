На аэродроме Семязино сегодня вспыхнули 3 самолёта. Такой была легенда пожарно-тактических...

На аэродроме Семязино сегодня вспыхнули 3 самолёта. Такой была легенда пожарно-тактических учений.На "Владимирской авиабазе" их провели сотрудники регионального Управления МЧС.Первой прибыла ведомственная пожарная охрана объекта, а затем- спасательные подразделения МЧС. Руководил условным тушением на аэродроме оперативный штаб. В учениях были задействованы 30 человек и 10 единиц техники. Подобные тренировки регулярно проходят на объектах повышенного риска в нашей области.Дмитрий Сироткин, начальник первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧ России по Владимирской области- Организована была бесперебойная подача воды. С помощью таких водоисточников, как пожарный гидрант. И подземный резервуар самого объекта. Также был предусмотрен резервный источник- водоём Семязино.