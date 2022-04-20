Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. Уровень воды на Клязьме поднялся на 19 см за сутки. По состоянию на 20 апреля все реки вскрылись ото льда. В настоящее время происходит

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. Уровень воды на Клязьме поднялся на 19 см за сутки. По состоянию на 20 апреля все реки вскрылись ото льда. В настоящее время происходит снижение уровней воды на малых реках и рост на крупных. Например, за сутки на реке Серая уровень воды опустился на 49 см. Мониторинг обстановки осуществляется при помощи