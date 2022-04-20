Они будут ездить до двух городских кладбищ.
На Пасху во Владимире дополнительно организуют четыре временных автобусных маршрута. Об этом Андрей Шохин рассказал в своем телеграм-канале.
Общественный транспорт будет работать по следующим направлениям:
- «площадь Победы - кладбище Улыбышево». С 6.30 до 15.30;
- «Суздальский проспект, 5 - Улыбышево». С 6.30 до 10.30;
- «Гагарина, 10 - кладбище Байгуши». С 6.30 до 15.30;
- «Улыбышево - Байгуши». С 7.00 до 15.00.
На первых двух маршрутах посадка пассажиров будет дополнительно осуществляться на остановках «улица Муромская» и «Загородный парк».