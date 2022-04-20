Они будут ездить до двух городских кладбищ.

На Пасху во Владимире дополнительно организуют четыре временных автобусных маршрута. Об этом Андрей Шохин рассказал в своем телеграм-канале.Общественный транспорт будет работать по следующим направлениям:- «площадь Победы - кладбище Улыбышево». С 6.30 до 15.30;- «Суздальский проспект, 5 - Улыбышево». С 6.30 до 10.30;- «Гагарина, 10 - кладбище Байгуши». С 6.30 до 15.30;- «Улыбышево - Байгуши». С 7.00 до 15.00.На первых двух маршрутах посадка пассажиров будет дополнительно осуществляться на остановках «улица Муромская» и «Загородный парк».