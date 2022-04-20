Местами скорость ветра будет достигать 16 метров в секунду.

Во Владимирской области на Пасху ожидается потепление до +16 градусов. Как сообщают метеорологи, погода будет облачной, но с прояснениями. Небольшие осадки ожидаются 21 и 24 апреля.Днём 20 апреля синоптики обещают до +15 градусов, в четверг - плюс 12. До конца недели воздух прогреется до 15-16 градусов. Обойдётся без резких похолоданий.Перепады атмосферного давления составят 753-756 миллиметров ртутного столба.Местами скорость ветра будет достигать 16 метров в секунду.