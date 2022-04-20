Бойцы Народной милиции ЛНР выразили благодарность Главе владимирского региона за своевременную помощь.

Бойцы Народной милиции ЛНР выразили благодарность Главе владимирского региона за своевременную помощь. Подробности рассказал председатель контрольного комитета администрации Владимирской области Сергей Полузин.Всё, что нужноВ соответствии с поручением врио Губернатора Владимирской области Александра Авдеева, а также по доброй воле жителей нашей области, к 12 апреля был сформирован очередной гуманитарный груз, предназначенный для жителей Донбасса. В него вошли как продукты питания, так и предметы первой необходимости. В общей сложности жители Владимирской области собрали около 7 тонн «гуманитарки», которую доставили в Краснодонский район Луганской Народной Республики.Стоит отметить, что среди субъектов Российской Федерации, доставивших гуманитарные грузы в ЛНР, наш регион – в числе первых. Жизненно необходимые вещи и продукты раздали непосредственно адресату – людям, которые в настоящее время защищают свободу и независимость своей Родины, защищают весь мир от нацизма.- Эти 7 тонн гуманитарного груза включают в себя: рыбные и мясные консервы, бутылки с водой, детское питание (в основном – сухие смеси). Конечно, были и предметы первой необходимости - гигиенические наборы, зубные пасты и щётки, мыло... Иными словами – всё, что так необходимо для того, чтобы насытить очень напряжённую прифронтовую полосу, - сказал Сергей Полузин.Он также отметил, что Владимирская область с 2014 года не бросала ЛНР и ДНР. За 8 лет в республиках успели побывать даже наши деятели культуры. Например, ансамбль Русь, который выступил перед жителями Донбасса с благотворительной концертной программой.Адресная помощь- Особую благодарность за формирование гуманитарного груза можно выразить городу Коврову и городу Гороховцу. Именно эти 2 муниципалитета нашей области связывают договорные отношения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Краснодоном, - говорит Сергей Полузин. – В Луганской Народной Республике помощь приняли с чувством глубокой благодарности. Наш гуманитарный груз прибыл вовремя. Сейчас в Краснодонском районе находятся несколько сотен беженцев, которые прибыли из освобождённых территорий, присоединённых к ЛНР.Помощь была адресной – никаких складов и посредничества со стороны всевозможных фондов. Гуманитарный груз раздавали буквально в руки людям.- Специально, по инициативе Губернатора и Главы города Коврова были сформированы более 100 продуктовых наборов. В них вошли продукты, которым будет рад каждый воин на передовой, - рассказывает Сергей Полузин. - Наборы передали бойцам, которые были искренне благодарны нашему региону и лично Александру Авдееву за поддержку.Кстати, 15 января этого года в Краснодоне провели торжественные мероприятия, связанные с 80-летием комсомольской организации «Молодая Гвардия». Наши земляки, сопровождавшие гуманитарный груз, признаются - в ЛНР сейчас явственно ощущается атмосфера, схожая с той, что царила в грозное и героическое время Великой Отечественной.- По поручению Губернатора мы поучаствовали в возложении цветов на могилы молодогвардейцев, - говорит Сергей Полузин. – Выполнили и особую миссию, которую возложило на нас региональное Законодательное Собрание - мы помогли музею «Молодой Гвардии».Учреждению подарили радиомикрофон, который дополнил электронную аппаратуру, ранее привезённую в учреждение из нашей области. Теперь в музее есть целый комплекс техники от Владимирской региона!- Нам было радостно, что мы воочию увидели плоды нашего труда. Предприниматели Коврова и депутаты нашего ЗакСобрания передали в Краснодонский детский дом спортивный инвентарь – футбольные мячи, маты, детские спортивные уголки и спортивные костюмы. Кстати, полы интерната устланы владимирским линолеумом. В спальнях – матрасы и подушки наших производителей. Часть детских наборов отдали в семьи ополченцев, ушедших на фронт, - рассказывает председатель контрольного комитета. - У каждого времени – свой девиз. «Поможем нашим» и «Своих не бросаем» - это девизы сегодняшних дней. Нам, живущим далеко от линии соприкосновения, наверное, стоит задуматься о том, что мы сделали для Победы. Тогда этот лозунг наполнится особым смыслом. Своих не бросает Россия, своих не бросает Владимирская область!