Письма дружбы дошли до адресатов. Активисты регионального штаба Народного фронта доставили...

"Письма дружбы" дошли до адресатов. Активисты регионального штаба Народного фронта доставили послания для детей из Донбасса, прибывших во Владимирскую область.«Письма дружбы» детям Донбасса написали их кубанские сверстники. В пункты временного размещения в Александрове передали больше 20 трогательных посланий. В каждом - предложения дружбы и слова поддержки семьям. В течение недели ребята напишут ответные "письма дружбы".