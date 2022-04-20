Почти полторы тысячи кормушек развесили этой зимой участники акции Помоги птицам, организованной...
Почти полторы тысячи кормушек развесили этой зимой участники акции "Помоги птицам", организованной специалистами нацпарка Мещера.
В этом году парку помогали 75 организаций Владимирской и Рязанской областей. Кормушки регулярно пополнялись кормом, ученые и местные школьники наблюдали за прилетавшими на кормушки птицами. Самыми частыми гостями подкорма стали синицы, воробьи, дятлы и свиристели. Некоторые ребята впервые увидели сойку. Воспитанники школ и детских садов приняли активное участие в акции, сами ремонтировали старые кормушки, создавали новые, проводили игры и беседы на тему "Как помочь зимующим птицам". В ближайшее время помощников птиц наградят грамотами и благодарностями национального парка.