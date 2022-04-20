Почти полторы тысячи кормушек развесили этой зимой участники акции Помоги птицам, организованной...

Почти полторы тысячи кормушек развесили этой зимой участники акции "Помоги птицам", организованной специалистами нацпарка Мещера.В этом году парку помогали 75 организаций Владимирской и Рязанской областей. Кормушки регулярно пополнялись кормом, ученые и местные школьники наблюдали за прилетавшими на кормушки птицами. Самыми частыми гостями подкорма стали синицы, воробьи, дятлы и свиристели. Некоторые ребята впервые увидели сойку. Воспитанники школ и детских садов приняли активное участие в акции, сами ремонтировали старые кормушки, создавали новые, проводили игры и беседы на тему "Как помочь зимующим птицам". В ближайшее время помощников птиц наградят грамотами и благодарностями национального парка.