Глава региона Александр Авдеев сегодня посетил Гусь-Хрустальный. Он побывал на стекольном...

Глава региона Александр Авдеев сегодня посетил Гусь-Хрустальный.Он побывал на стекольном производстве, осмотрел экспозиции Музея Хрусталя, проинспектировал ход работ по благоустройству сквера у детской школы искусств имени Балакирева. В последние годы эта, некогда популярная у горожан территория пришла в запустение . Реконструкция парка началась в прошлом году- на работы было выделено 37 миллионов рублей. К лету сквер должен быть открыт.