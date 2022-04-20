Мэр Москвы Сергей Собянин представил пять основных проектов благоустройства СЗАО на 2022 год.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил пять основных проектов благоустройства СЗАО на 2022 год.Власти российской столицы в текущем году намерены комплексно благоустроить территории в Северо-Западном округе. Об основных проектах в личном блоге рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.По словам градоначальника, планы по благоустройству в СЗАО на 2022 год включают в себя пять основных пунктов. Два проекта будут реализованы в Южном и Северном Тушино.Власти планируют обустроить парк "Дубовая роща "Маяк". Сейчас территория площадью около восьми гектаров выглядят не очень привлекательной, хотя там любят гулять семьи с детьми и питомцами. Прежде всего специалисты обновят на месте сеть тропинок. Вдоль прогулочной зоны поставят информационные стенды с описанием растений и животных, обитающих в дубовой роще.В парке установят новые площадки для детей и занятий спортом, обновят зону выгула домашних животных. На территории высадят около пяти сотен деревьев и кустарников, а также создадут цветочные композиции.Под благоустройство попадет также бульвар Яна Райниса (от дома 1 до дома 31). Удобные зоны ожидания с остановочными павильонами, парковыми качелями, красивыми цветниками и большими часами появятся около станции метро "Сходненская". Вдоль бульвара поставят новые скамейки, урны и светильники. На территории установят тренажеры и фитнес-станции.В Митино власти планируют реализовать сразу три проекта. Благоустройство начнется с центра района. Комфортные условия для передвижения и отдыха будут созданы возле станции метро "Митино". Планируется замена фонарей и обновление зеленых насаждений.Территория, прилегающая к Митинскому радиорынку тоже будет обустроена. Вдаль Пятницкого шоссе расширят тротуары. Благоустройство коснется и бульварной зоны микрорайона 1А. Там обновят детские и спортивные площадки, а также установят малые архитектурные формы. Посетителей порадуют новые деревья и садовые диваны.По словам Собянина, программа-2022 на северо-западе города включает и благоустройство 18 школьных территорий. Мэр Москвы также отметил, что благодаря реализации новых проектов благоустройства столичный северо-запад прибавит в комфорте и уюте.