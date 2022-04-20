Сотрудница офиса сотовой связи получила полгода ограничения свободы за разглашение данных абонентов. Женщина продавала чужие данные анониму. 19 апреля 2022 года судом постановлен приговор по

Сотрудница офиса сотовой связи получила полгода ограничения свободы за разглашение данных абонентов. Женщина продавала чужие данные анониму. 19 апреля 2022 года судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении Р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование компьютерной информации, совершенный из корыстной