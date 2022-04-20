Судебные приставы взыскали более 240 тысяч рублей заработной платы сотрудникам владимирского предприятия по производству и поставке трубопроводной арматуры. Организация в период от одного

Судебные приставы взыскали более 240 тысяч рублей заработной платы сотрудникам владимирского предприятия по производству и поставке трубопроводной арматуры. Организация в период от одного до трёх месяцев не выплачивала денежные средства десяти своим работникам. Жители региона обратились с исполнительными листами в отделение судебных приставов Гусь-Хрустального района о взыскании невыплаченной заработной платы. Судебный пристав уведомил акционерное общество