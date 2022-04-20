Двое жителей Петушинского района и жительница Гороховецкого района предстанут перед судом по...

Двое жителей Петушинского района и жительница Гороховецкого района предстанут перед судом по обвинению в незаконном хранении наркотиков.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Петушки. Женщине предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.Героин массой 1,07 грамма полицейские изъяли у местной жительницы в сентябре прошлого года. Наркотик фигурантка приобрела через тайник - «закладку» и хранила для личного потребления. Обвиняемая признала свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.За совершение аналогичного преступления пред судом предстанет 36-летний житель одного из сел Петушинского района. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины сверток, обмотанный синей изолентой, внутри которого находился синтетический наркотик массой 0,99 грамма. Обвиняемый свою вину в незаконном приобретении и хранении запрещенного вещества признал.Также, по информации УМВД по Владимирской области, за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере перед судом предстанет 32-летняя жительница Гороховецкого района. Следователи Гороховецкого Отделения МВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.В январе текущего года, при отработке полученной оперативной информации, оперуполномоченные изъяли у обвиняемой фольгированный сверток с 1,35 грамма синтетического наркотика. Запрещенное вещество местная жительница хранила для личного потребления. Свою вину женщина признала.