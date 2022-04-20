Поисковый отряд Лиза Алерт объявил о розыске пропавшего накануне 13-летнего подростка из города...

Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил о розыске пропавшего накануне 13-летнего подростка из города Александров Владимирской области. С 19 апреля его местонахождение неизвестно.Приметы мальчика: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные спортивные брюки, чёрную кофту, чёрные кроссовки. С собой у ребёнка имелся тёмно-синий рюкзак.Поисковики и родственники ребенка обращаются к жителям региона: в случае, если вам что-то известно о местонахождении подростка, просим сообщить организатору поисков: 89690595195 (Яна).