Гусь-Хрустальным городским судом рассмотрено дело о взыскании с больницы компенсации морального...

Гусь-Хрустальным городским судом рассмотрено дело о взыскании с больницы компенсации морального вреда, причиненного смертью близкого родственника.Жительница Гусь-Хрустального подала в суд иск после смерти своего отца в больнице. Основанием обращения в суд стало ненадлежащее (несвоевременное и некачественное) оказание медицинской помощи ее отцу, приведшее к его смерти, а также дефекты при проведении патологоанатомического вскрытия.Судом установлено, что 13 января 2021 года после осмотра врачом частной клиники в связи с ухудшением самочувствия пациент поступил в приемное отделение ГБУЗ для госпитализации и дальнейшего лечения. По результатам первичного осмотра и обследования пациенту был выставлен диагноз, был госпитализирован в терапевтическое отделение.Позднее, в тот же день в палате у него было зафиксировано отсутствие пульса и давления, начаты реанимационные мероприятия, которые оказались без эффекта, после чего констатирована смерть.Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, в связи с неполнотой патологоанатомического исследования трупа (при наличии подозрения на острое нарушение мозгового кровообращения не исследована полость черепа), достоверно установить причину смерти отца истицы не представилось возможным. Также отмечены и другие дефекты патологоанатомического исследования (неверно установлен клинический диагноз, не диагностировано злокачественное заболевание двух внутренних органов).Экспертами установлены и дефекты лечения: неверно трактованы результаты ЭКГ, пациент не был госпитализирован в профильное отделение, отмечены и нарушения при проведении реанимационных мероприятий. При этом эксперты пришли к выводу, что обследование и лечение в целом были назначены правильно, в соответствии с утвержденными Минздравом РФ стандартами.С учетом имеющихся данных комиссия экспертов пришла к выводу, что смерть обусловлена характером и тяжестью имевшегося у пациента заболевания сердца, внезапностью его развития, что не позволило провести полноценное обследование и подобрать правильное лечение имевшейся сердечной патологии. Фактически какую-либо медикаментозную помощь пациент получить не успел, однако прямая причинно-следственную связь между дефектами оказания медицинской помощи, выявленными в ГБУЗ, и смертью пациента эксперты не установили, указав, что никакая помощь в подобных ситуациях не может гарантировать предотвращение летального исхода.Суд пришел к выводу, что со стороны работников ГБУЗ имелись дефекты оказания медицинских услуг больному как при жизни, так и после его смерти на стадии проведения патологоанатомического исследования, есть основания для удовлетворения исковых требований.При определении размера компенсации морального вреда судом учтены характер и степень морально-нравственных страданий истца, возраст пациента, а также степень вины ответчика в причинении вреда.Исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей, сообщили в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда. Решение суда в законную силу не вступило.