И других преступлениях.

Похитивший осенью 2020 года семилетнего мальчика из Камешково Дмитрий Копылов признал свою вину по всем обвинениям. Об этом сообщается на сайте суда Камешковского районного суда.В апреле 2022 года по уголовному делу Копылова провели 4 судебных заседания. Суд исследовал около 50 вещественных доказательств и 300 электронных файлов.На заседании 20 апреля Дмитрий Копылов признал вину в каждом из 62 эпизодов обвинения, 21 из которых — обвинение в педофилии.Следующее заседание состоится 12 мая в 14:00 (стадия прений). Оно будет проходить в закрытом режиме.Сообщается, что оглашение итогового решения запланировано во второй половине мая.В начале апреля «33Live.Ru» писал о допросе детей, изнасилованных Дмитрием Копыловым.