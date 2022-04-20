Сообщники проникли на территорию производства и внезапно напали на сотрудников. В результате злоумышленники похитили товаров на 14 млн рублей, а также личных вещей работников на 180 000 рублей.
В Киржачском районе вынесен приговор по уголовному делу о разбое, виновным в котором признан 41-летний мужчина. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.
В марте 2018 года он задумал обокрасть текстильное предприятие. Для этого он предложил подельнику устроить разбойное нападение.
В августе 2018 года в банде было уже 11 человек. Сообщники проникли на территорию производства и внезапно напали на сотрудников. В результате злоумышленники похитили товаров на 14 млн рублей, а также личные вещи работников на 180 тысяч рублей.
Позднее организатора «акции» задержали. На допросе он признал свою вину и сдал приятелей «при первом же шухере».
В результате главаря группировки приговорили к 4,5 годам колонии.