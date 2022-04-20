Сообщники проникли на территорию производства и внезапно напали на сотрудников. В результате злоумышленники похитили товаров на 14 млн рублей, а также личных вещей работников на 180 000 рублей.

В Киржачском районе вынесен приговор по уголовному делу о разбое, виновным в котором признан 41-летний мужчина. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.В марте 2018 года он задумал обокрасть текстильное предприятие. Для этого он предложил подельнику устроить разбойное нападение.В августе 2018 года в банде было уже 11 человек. Сообщники проникли на территорию производства и внезапно напали на сотрудников. В результате злоумышленники похитили товаров на 14 млн рублей, а также личные вещи работников на 180 тысяч рублей.Позднее организатора «акции» задержали. На допросе он признал свою вину и сдал приятелей «при первом же шухере».В результате главаря группировки приговорили к 4,5 годам колонии.