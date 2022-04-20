Пресс-служба ковровской полиции обращается к бдительным и неравнодушным гражданам. Помогите найти...

Пресс-служба ковровской полиции обращается к бдительным и неравнодушным гражданам. Помогите найти злоумышленника!Местное УВД сообщает, что 19 марта 2022 года днем двое мужчин вошли в торговый зал магазина «Детский мир». Один из мужчин похитил игрушки в коробках, принадлежащее ПАО «Детский мир», причинив данной организации материальный ущерб на сумму 19 376 рублей 92 копейки.По факту кражи отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело, рассказали в издании gorodkovrov.ru.Если вам что-либо известно о личностях мужчин и их местонахождении просьба позвонить в отдел дознания МО МВД России «Ковровский» по телефону 8- 49-(232) 2-14-68 или в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» по трелефонам 02, 8-49-232- 2-13-51.