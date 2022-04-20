В акт приёмки были внесены заведомо ложные сведения.

В Коврове возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при строительстве ФАПа в селе Смолино. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ООО «Евролюкс» заключили контракт на возведение фельдшерско-акушерского пункта. Впоследствии заказчик работ и представители Ковровской районной больницы составили акт приёмки объекта. На основании документа администрация Ковровского района разрешила открыть сельский медпункт.«Однако в акт приёмки были внесены заведомо ложные сведения, поскольку работы по строительству не были выполнены в полном объёме», - уточнила Логинова.Прокурор Коврова инициировал проверку, по результатам которой заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Расследование продолжается.