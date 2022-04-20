В Собинском районе утром в среду загорелся частный жилой дом. Как выяснилось возгорание произошло на кухне. Пожарные не дали огню разбушеваться и ликвидировали горение внутренней отделки и

В Собинском районе утром в среду загорелся частный жилой дом. Как выяснилось возгорание произошло на кухне. Пожарные не дали огню разбушеваться и ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 6 кв. м. Происшествие обошлось без погибших и пострадавших. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Причину пожара выясняет дознаватель.