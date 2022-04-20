В день пиковое количество обращений доходило до 200.

В двух владимирских зарегистрировалось уже более 3000 человек. Об этом рассказал ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов.В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы два чата: «Владимирская область. Здоровье» и «Владимир. Здоровье», в которых можно оставлять жалобы и получать ответы от больниц.Наиболее популярными оказались вопросы организации медицинской помощи, записи на приём к врачу, нарушений норм этики и деонтологии.«Сейчас мы выстраиваем логистику по отработке сообщений и принимаем меры организационного характера. В день пиковое количество обращений доходило до 200, мы их оперативно отрабатываем и получаем первые благодарности от пациентов», - подчеркнул Артём Осипов.Напомним, что новая возможность для коммуникации с поликлиниками появилась в начале апреля. Основная цель – повышение качества и доступности медицины для владимирцев. Они работают с 8 до 18 часов. Срок ответа - сутки.Ссылки для вступления:- – больницы Владимира;- – районные медучреждения региона.