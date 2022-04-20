На процессе заслушивают свидетелей. Следующие допросы состоятся 27 апреля.

В Муроме продолжается рассмотрение уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Директора компании обвиняют в получении 8 млн рублей за отказ от участия в аукционе на аренду земельного участка. Вдобавок, бизнесмену вменяют покупку специального технического средства с фотокамерой, которое используется для незаконного получения информации.На процессе заслушивают свидетелей. Следующие допросы состоятся 27 апреля.