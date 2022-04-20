Продолжается рассмотрение уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном...

Продолжается рассмотрение уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере.Муромским городским судом продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении директора коммерческой фирмы, который обвиняется в том, что получил в качестве коммерческого подкупа 8 миллионов рублей за отказ от участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.Кроме того, его обвиняют в незаконном приобретении специального технического средства, оборудованного фотокамерой, предназначенного для негласного получения информации.18 апреля 2022 года судебное заседание отложено на 27 апреля для допроса свидетелей, информирует пресс-служба Муромского городского суда.