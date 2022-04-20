Теперь ему грозит 8 лет колонии и крупный штраф.

В Петушках осудят 58-летнего москвича, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.В феврале мужчина лично дал 20 тысяч рублей сотруднику МВД за прекращение проверки по факту обнаружения нелегального производства табачной продукции. Офицер оказался честным и не взял мзду. За державу же обидно. На «бизнесмена» завели уголовное дело.Обвиняемому грозит 8 лет колонии и крупный штраф.