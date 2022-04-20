Теперь ему грозит 8 лет колонии и крупный штраф.
В Петушках осудят 58-летнего москвича, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.
В феврале мужчина лично дал 20 тысяч рублей сотруднику МВД за прекращение проверки по факту обнаружения нелегального производства табачной продукции. Офицер оказался честным и не взял мзду. За державу же обидно. На «бизнесмена» завели уголовное дело.
Обвиняемому грозит 8 лет колонии и крупный штраф.