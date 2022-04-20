В Собинке за минувшие сутки затопило автомобильную дорогу – на 40-метровом участке. Глубина...

В Собинке за минувшие сутки затопило автомобильную дорогу – на 40-метровом участке. Глубина перелива 25 сантиметров.Транспортное сообщение не нарушено, на участке дежурит муниципальный УАЗик, который перевозит пешеходов, сообщают в МЧС. Всего на текущий момент в регионе подтоплено пять автомобильных путей и один мост. В Петушинском районе затопило 30 метров дороги, ведущей в село Марково.Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Владимирской области:- В данном населенном пункте происходит подтопление дорожного полотна к населенному пункту Марково. Условия жизнеобеспечения населения не нарушены, все они заблаговременно и заранее решены, имеется резервный путь подъезда к населенному пункту. Население о данном происшествии проинформировано.На контроле у спасателей лодочная переправа через Клязьму в Вязниковском районе: в "заречной зоне", в шестнадцати населенных пунктах проживают пятьсот человек. В ближайшие три дня в МЧС ожидают, что Клязьма подтопит приусадебные участки в поселке Мстера, а так же в ковровском микрорайоне Заречная слободка. В зоне риска территории деревень Малые и Большие Сокольники Собинского района.