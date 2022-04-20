Смотрите в утреннем выпуске «Вести-Владимир»: - Доля Суходола Жители села Суходол Суздальского...

Смотрите в утреннем выпуске «Вести-Владимир»:- Доля СуходолаЖители села Суходол Суздальского района требуют от местной администрации новых дорог, чиновники заявляют что это невозможно. Как выйти из тупиковой ситуации?- Сезон фонтановВ областном центре сотрудники Владимирводоканала готовят к запуску фонтаны. Когда они зажурчат?- В ожидании чудаСвятые образы Владимирской земли и России. Художник Виктор Бычков готовит новую персональную выставку.