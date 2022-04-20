Смотрите в утреннем выпуске «Вести-Владимир»:
- Доля Суходола
Жители села Суходол Суздальского...
Смотрите в утреннем выпуске «Вести-Владимир»:
- Доля Суходола
Жители села Суходол Суздальского района требуют от местной администрации новых дорог, чиновники заявляют что это невозможно. Как выйти из тупиковой ситуации?
- Сезон фонтанов
В областном центре сотрудники Владимирводоканала готовят к запуску фонтаны. Когда они зажурчат?
- В ожидании чуда
Святые образы Владимирской земли и России. Художник Виктор Бычков готовит новую персональную выставку.