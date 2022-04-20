Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:
- Доля Суходола
Жители села Суходол Суздальского района...
Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:
- Доля Суходола
Жители села Суходол Суздальского района требуют от местной администрации новых дорог, чиновники заявляют что это невозможно. Можно ли выйти из тупика?
- Учения в Семязино
Пожар на аэродроме Семязино- легенда учений МЧС. Спасатели сегодня тренировались тушить самолеты.
- Переориентация на Восток
Владимирские предприниматели хотят проторить дорогу на восток. Представители бизнес-сообщества региона обсудили планы на будущее.