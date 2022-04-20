Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»: - Доля Суходола Жители села Суходол Суздальского района...

Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:- Доля СуходолаЖители села Суходол Суздальского района требуют от местной администрации новых дорог, чиновники заявляют что это невозможно. Можно ли выйти из тупика?- Учения в СемязиноПожар на аэродроме Семязино- легенда учений МЧС. Спасатели сегодня тренировались тушить самолеты.- Переориентация на ВостокВладимирские предприниматели хотят проторить дорогу на восток. Представители бизнес-сообщества региона обсудили планы на будущее.