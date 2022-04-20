Смотрите в утреннем выпуске «Вести-Владимир»: - Поезд Z Уже пятый поезд с переселенцами из...

Смотрите в утреннем выпуске «Вести-Владимир»:- Поезд ZУже пятый поезд с переселенцами из Мариуполя прибыл во Владимирскую область. Как выбирались люди из плена украинских националистов?- Доля СуходолаАсфальт закончился, начинается Суходол. Жители Суздальского района требуют от местной администрации новых дорог, чиновники заявляют, что это невозможно.- Парковые выборыВосемь общественных пространств Владимира могут преобразиться. Где и как проголосовать за приглянувшийся проект?