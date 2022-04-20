Сегодня сотрудники Управления МЧС проведут пожарно-тактические учения на владимирской авиабазе -...

Сегодня сотрудники Управления МЧС проведут пожарно-тактические учения на владимирской авиабазе - аэродроме Семязино. В этом году в рамках подготовки к пожароопасному сезону область закупит спецтехнику и оборудование на 64 миллиона рублей.Более ста миллионов из федеральной и региональной казны направят на общее усиление лесопожарных формирований. Планируется приобрести лесопатрульную технику и дополнить систему видеомониторинга.Ведется и профилактическая работа, в том числе со школьниками. Сотрудники МЧС проводят открытые уроки ОБЖ, приглашают на день открытых дверей в свои части.