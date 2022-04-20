В этом году вновь доступен кешбэк за оплату путевок в детские лагеря. Владимирские детско-юношеские центры отдыха «Дружба» и «Икар» участвуют в программе. Граждане получат кешбэк в размере

В этом году вновь доступен кешбэк за оплату путевок в детские лагеря. Владимирские детско-юношеские центры отдыха «Дружба» и «Икар» участвуют в программе. Граждане получат кешбэк в размере 50% при оплате картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности при покупке путевок с 31 марта по 31 августа 2022 года. Возврат части средств за путевку в детский лагерь