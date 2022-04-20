«Всероссийская школьная летопись» – это проект, который помогает классу создать и издать...

«Всероссийская школьная летопись» – это проект, который помогает классу создать и издать собственную книгу!«Всероссийская Школьная Летопись» — это уникальный проект, который помогает подросткам и молодежи попробовать себя в роли писателей. Создать и издать книгу о ярких и значимых событиях жизни. Оставить свой след в истории.«Всероссийская школьная летопись» – это уникальный образовательный проект, в рамках которого школьникам под руководством классного руководителя предлагается попробовать себя в роли писателей: создать и издать книгу своего класса, состоящую из школьных историй, рассказов, стихов, анкет, портретов одноклассников. На сегодняшний день в проекте уже приняли участие более 30 000 участников. Постоянно идет процесс издания все новых книг участников, а первые их экземпляры были торжественно переданы в Российскую книжную палату и Российскую Национальную Детскую библиотеку.В рамках проекта уже выпущено более 11 тысяч книг.К участию приглашаются школьники в трех возрастных категориях:→ «Младшие школьники» — 6,5 – 11 лет;→ «Подростки» — 11 – 15 лет;→ «Старшие подростки» — 16 – 18 лет.Работы принимаются до 30 апреля 2022 года включительно. Итоги подводятся 1 июня 2022 года.Заявки на участие в конкурсе подаются только через форму регистрации.С подробными условиями участия, номинациями конкурса можно ознакомиться в положении.Для удобства на сайте проекта создали уникальный алгоритм работы над книгой – это личный кабинет наставника. В нем процесс создания книги поделен на этапы. Именно туда загружаются будущие тексты, картинки, там же выставляются сроки работы. Каждый этап сопровождается инструкцией, осуществляется постоянная поддержка от консультантов ВШЛ.