А во Владимирской областной научной библиотеке прошел праздник книги для детей Донбасса. К ним...

А во Владимирской областной научной библиотеке прошел праздник книги для детей Донбасса. К ним приехали известные детские писатели, поэты и художники. Что интересного они подготовили для ребят, узнал Евгений Беляев.В актовом зале библиотеки - дети Мариуполя и Донбасса, а также владимирские школьники. В областном центре на "Первом книжном" библиомобиле приехали: автор знаменитой собачки Сони - писатель Андрей Усачев, поэтесса Галина Дядина, художник-иллюстратор Евгений Антоненков, а также ведущие психологи и педагоги Российской государственной детской библиотеки.Андрей Усачев, детский писатель:- Хорошая публика! Я, кстати, не отличил, где сидели ваши владимирские, где ребята с Донбасса. Нормальная публика. А потом, ведь от человека заводится. Если рядом человек улыбается, то у этого хорошее настроение, а если все такие кислые, их уже нечем не подымешь. Стараемся поднимать настроение и владимирским, и донецким, и луганским, и всем остальным.Библиомобиль отправился в путь четыре года назад. Проект, организованный главной библиотекой страны, сразу получил признание - писатели успели посетить Курск, Воронеж, Таганрог и другие города России. Но во время пандемии рейсы прекратились. Сейчас, когда дети особо нуждаются в положительных эмоциях, библиомобиль снова в строю.Анна Золотарева, специалист отдела культурных программ РГДБ:- Мы задались этим вопросом заранее, то есть мы узнали, что существуют сейчас дети-переселенцы, и, так как мы работаем с детьми, это наша основная аудитория, мы захотели их просто чем-то порадовать, поддержать в это время, и начали с ближних городов к Москве.Татьяна Сдобникова, директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Эта встреча стала возможной при большом стечении обстоятельств, усилии большого количества людей. Это и Российская государственная детская библиотека, которая прислала во Владимир "Первый книжный" библиомобиль с писателями и с книгами, которые сегодня были подарены детям.Программа у московских гостей была довольно неординарная - ребята подпевали под интерактивные песни, разговаривали с писателями, а одного из зрителей Евгений Антоненков даже нарисовал.Илья Иванов:- Мне было так смешно. Но это вообще не я! Павлина хвост... Ну, там есть я, но там павлин, ежик.Итак, Владимир позади. Теперь в навигаторе библиомобиля следующие города страны.Евгений Беляев, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»