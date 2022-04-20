Во Владимире распаковывают фонтаны. Пробные технологические запуски - на один-два часа в сутки -...

Во Владимире распаковывают фонтаны. Пробные технологические запуски - на один-два часа в сутки - начнутся на следующей неделе. В полную силу фонтаны забьют с первого мая и будут работать до конца сентября.Всего их в черте города - 13, включая частный, за Торговыми рядами. После зимы гидротехнические сооружения требуют реставрации и ремонта. Специалисты "Владимирводоканала" проверяют исправность насосов, электрики, гидроизолируют чаши.Большинство фонтанов работают по замкнутому циклу и очень экономичны в плане потребления воды. Только два имеют открытую систему - это фонтан у стадиона "Торпедо" и еще один, небольшой, у общежитий на Горького. Режим работы, как правило, привязан к световому дню. В разгар сезона фонтаны включают в семь утра и отключают около 11 вечера. В водоканале говорят, главное летнее украшение города требует немало сил и затрат, но эмоции, которые они дарят, бесценны.Александр Кирисов, замгендиректора МУП "Владимирводоканал":- В плане обслуживания, в плане того, что постоянно что-то ломается, что-то выходит из строя - насосы, электрооборудование. Особенно у Золотых Ворот новый фонтан, который открыли, там очень дорогостоящее оборудование. Но без фонтанов тоже жить нельзя, красота. Я бы хотел, чтобы их в городе Владимире было больше.