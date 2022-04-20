Коммунальщики приступили к расконсервации объектов.

Во Владимире с 29 апреля начнут работать городские фонтаны. Специалисты «Владимирводоканала» приступили к подготовке объектов к запуску.«Перед расконсервацией проверяется состояние насосного и электрического оборудования, запорной арматуры, изоляции чаш, сохранность архитектурных элементов. Выполняется обустройство прилегающей территории. Пробный запуск проведут на следующей неделе», - рассказал заместитель генерального директора МУП «Владимирводоканал» Александр Кирисов.Напомним, что всего на балансе коммунальщиков 11 фонтанов, в том числе цветомузыкальное сооружение на Театральной площади.