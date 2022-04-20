По традиции, мэрия организует дополнительные маршруты общественного транспорта. Предназначены они для тех, кто захочет посетить на Пасху городские кладбища. Действовать они будут 24 апреля,

По традиции, мэрия организует дополнительные маршруты общественного транспорта. Предназначены они для тех, кто захочет посетить на Пасху городские кладбища. Действовать они будут 24 апреля, в Пасху. Для тех, кто хочет посетить места упокоения близких на городских кладбищах. Сообщается, что 4 дополнительных маршрута продумали так, чтобы уехать было удобно из разных концов города. Кроме того, на