В городе назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей.

Во Владимире назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей. Компания SuperJob проанализировала 22 тысячи мест в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.В ТОПе - руководитель склада, которому предлагают 130 тысяч рублей в месяц. Требования - высшее образование, стаж работы от пяти лет.На втором месте - должность программиста «1С», которому будут платить 120 тысяч рублей. С кандидата - опыт программирования от трёх лет и умение разбираться в чужом коде.На третьем месте - главный механик в НПО «Сервер», который будет получать 80-90 тысяч рублей, инженер-программист станков с ЧПУ - от 80 тысяч и менеджер активных продаж В2В, чей труд оценили 64 тысячи.