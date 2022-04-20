Во Владимирской области 47 человек умерли от острых отравлений алкоголем за последние 3 месяца. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области осуществляет мониторинг острых

Во Владимирской области 47 человек умерли от острых отравлений алкоголем за последние 3 месяца. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области осуществляет мониторинг острых отравлений химической этиологии и ведет персонифицированную базу отравлений химической этиологии жителей Владимирской области по экстренным извещениям, получаемых из лечебных учреждений области и ГБУЗ особого типа Владимирской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». По данным токсикологического