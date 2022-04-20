Прокуратура Судогодского района утвердила обвинительное заключение уголовному делу о крупной рубке...

Прокуратура Судогодского района утвердила обвинительное заключение уголовному делу о крупной рубке лесных насаждений.Заместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина, который обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере.Органами предварительного следствия установлено, что в сентябре-ноябре 2021 года обвиняемый вырубил более 160 деревьев в Андреевском участковом лесничестве Судогодского района, причинив тем самым ущерб в размере более 1 200 000 рублей.Уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры района после отмены необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.Кроме того, прокуратурой района подготовлено исковое заявление о взыскании с лесоруба материального ущерба, причиненного преступлением.Уголовное дело с иском прокурора будет рассмотрено Судогодским районным судом, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: molibden-wolfram.ru