Общественная палата проанализирует все предложения и направит их губернатору.

Во Владимирской областной научной библиотеке состоялась встреча врио замгубернатора по социалке Владимира Куимова и сенатора Ольги Хохловой с активистами молодежных движений и студентами. Власти считают, что в регионе пора заняться реформированием работы с молодёжью.Областная школа вожатых, молодёжная биржа труда, внимание к субкультурам, работа Дома молодёжи. Вот лишь небольшой список тем, которые обсудили собравшиеся.«Интересы 14-летних подростков и молодых семей в возрасте от 30 лет – не совпадают. Необходимо учитывать потребности всех возрастных и социальных групп», - высказала один из главных тезисов сенатор Ольга Хохлова.В свою очередь, бывший детский омбудсмен Геннадий Прохорычев высказался за передачу функций по молодёжной политике в департамент образования.«Большая часть ребят учится в школах, колледжах, университетах. Логично, чтобы именно департамент образования курировал эту сферу», - уверен он.Затею поддержал председатель Молодёжной Думы, член Общественной палаты Максим Быстров.Однако непонятно, кто тогда будет заниматься вопросами молодёжи в возрастной категории 25-35 лет, которая давно закончила школу, получила дипломы о среднем и высшем образовании и не имеет никакого отношения к учебным заведениям.В результате присутствующие пришли к выводу, что Общественная палата проанализирует все предложения и направит их губернатору.