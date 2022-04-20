С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149984 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 апреля выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 14 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Ковровском, по 2 - в Юрьев-Польском, Селивановском, Суздальском и Камешковском, по 12 - в Гусь-Хрустальном и Меленковском, по 1 - в Судогодском и Киржачском, 6 - в Гороховецком и 8 - в Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149984 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40852 заболевших во Владимире, 17684- в Ковровском районе и 16482 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.