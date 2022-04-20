С начала года аграрии 33-го региона приобрели 82 единицы техники.

Сельхозпредприятия Владимирской области приступили к весенним полевым работам. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.На 19 апреля хозяйства начали подкормку многолетних трав, озимых зерновых культур и почвы. Всего посевные площади под урожай составят 283,3 тысяч гектаров.«Озимыми культурами засеяно 42,6 тысяч га. Яровой севдостигнет 126 тысяч га», - уточнили в Белом доме.Для посевной кампании закуплено 68% удобрений, 99% семян зерновых и картофеля, 87% семян кукурузы, 95% многолетних трав. Готовность техники − 92%.С начала года аграрии 33-го региона приобрели 82 единицы техники.