Как в условиях западных санкций найти новые источники финансирования проектов и оперативно...

Как в условиях западных санкций найти новые источники финансирования проектов и оперативно переориентировать поставки сырья и промышленного оборудования? Эти и другие вопросы представители владимирского бизнеса обсудили с экспертами на тематическом заседании.Новые вызовы порождают новые возможности. Но для перестройки ранее отлаженной работы компаний требуется время и ресурсы. Помощь готово оказать государство. С 2016 года в России реализуется программа поддержки предпринимательства. Анна Беличенко, председатель организационного комитета говорит – сейчас программа актуальна как никогда.Анна Беличенко, председатель организационного комитета ежегодной общественной премии "Регионы - устойчивое развитие":- Она больше заточена на российские предприятия. Те, которые действующие, но которые реконструируются, модернизируются, перепрофилируются. Или те, которые занимались одним. Увидели сейчас вопрос по импортозамещению и решили локализовать другое производство.Многие предприятия зависят от импортных комплектующих и сырья. На повестке вопрос переориентации с западных рынков на восточные и сопутствующие логистические и таможенные вопросы.Ма Дэмин, учредитель ООО "Объединенная компания РусТехнологии Муром":- Сейчас дорога, которая идёт в Китай, полностью загружена. Полностью перегружена вся логистика с Китаем.Тематическая сессия организована Агентством экономического развития и Центром поддержки экспорта Владимирской области. Глава региона Александр Авдеев поприветствовал участников сессии в режиме online и заверил, что администрация области находится в постоянном диалоге с владимирскими предпринимателями. Готовится второй пакет поддержки малого и среднего бизнеса.Ремига Александр Александрович, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Направлен на те сегменты, которые, в первую очередь, нуждаются. Где-то кредитное плечо, по АПК, по малым формам хозяйствования обязательно - это является одним из приоритетов, которые обозначены. Вы знаете, что по туристическому направлению губернатор поручил разработать ряд продуктов.После основной части программы, прошли индивидуальные консультации предпринимателей с приглашенными экспертами. Предприятие Ирины Демченко занимается производством декорированной посуды. Ирину, как предпринимателя, заинтересовали условия льготного кредитования.Ирина Демченко, генеральный директор компании "ДекорСтайлГласс":- Мы планируем сейчас расширяться. И расширение у нас будет в три этапа. Планируем обсудить получение каких-либо дополнительных средств на длительный период времени.В сложившейся экономической ситуации многим компаниям непросто быстро сориентироваться и выбрать курс дальнейшего развития. Встречи с экспертами и чиновниками должны помочь им найти ответы на острые вопросы.Максим Калашников, Александр Голубев.Вести "Владимир"