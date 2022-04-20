Его местонахождение неизвестно с 19 апреля.

Во Владимирской области второй день разыскивают пропавшего без вести 13-летнего Ярослава Сивунова. Об этом рассказали добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».Подросток пропал в городе Александров. Рост мальчика 160 сантиметров. Ребёнок нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.Он был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные спортивные брюки, чёрную кофту и чёрные кроссовки. С собой у школьника был тёмно-синий рюкзак.Всех, кто обладает информацией о местонахождении парня, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.