По состоянию на 20 апреля в медорганизациях региона действуют 276 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 20 апреля в медорганизациях региона действуют 276 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74,6 процента из них занято (206), свободны 70 коек. Госпитализация потребовалась 36 тяжело заболевшим жителям Владимирской области.144656 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 263 человека.Напомним, что 20 апреля в регионе выявлено 87 новых случаев коронавируса.За период наблюдения в области отмечено 3422 летальных случая, в том числе 3 человека скончались за последние сутки.