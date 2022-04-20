Накануне, 19 апреля 2022 года, около десяти часов вечера в Вязниках Владимирской области загорелся...

Накануне, 19 апреля 2022 года, около десяти часов вечера в Вязниках Владимирской области загорелся частный жилой дом. Сообщение о пожаре в микрорайоне Нововязники, на улице Клубной, дом 34, в МЧС поступило в 22.37.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали огонь на общей площади 110 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причины пожара устанавливаются.Фото: 33.mchs.gov.ru/