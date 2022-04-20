В регионе возобновили автобусное сообщение по маршруту Муром-Урваново. В апреле возобновлён автобусный рейс по маршруту Муром-Урваново. Этот вопрос держал на личном контроле врио главы

В регионе возобновили автобусное сообщение по маршруту Муром-Урваново. В апреле возобновлён автобусный рейс по маршруту Муром-Урваново. Этот вопрос держал на личном контроле врио главы региона Александр Авдеев после многочисленных обращений к нему граждан. Маршрут запустили всего несколько дней назад. Он очень востребован у жителей деревень, расположенных между Урваново и Муромом. Похожие ситуации с маршрутами общественного