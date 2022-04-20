Автобус не ездил с октября прошлого года.

Во Владимирской области возобновлено сообщение по маршруту «Муром-Урваново». Автобус не ездил с октября прошлого года.Рейс востребован у жителей близлежащих деревень. Они неоднократно обращались с жалобами в СМИ и к властям. На днях транспорт вернулся на линию.«По результатам торгов маршрут обслуживает МУП «Муромское ПАТП», имеющее в автопарке газомоторные машины», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Напомним, что частный перевозчик, отработав дачный сезон, отказался от маршрута Муром-Урваново, оставив людей отрезанными от города. Жители Меленковского района были вынуждены пользоваться такси или прибегать к помощи соседей.