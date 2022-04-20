На территории региона за прошедшие сутки 20 апреля лабораторно подтверждено 87 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 20 апреля лабораторно подтверждено 87 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 - во Владимире
14 - в Муромском районе
12 — в Гусь-Хрустальном районе
12 — в Меленковском районе
10 - в Ковровском районе
8 — в Вязниковском районе
6 — в Гороховецком районе
2 — в Суздальском районе
2 - в Камешковском районе
2 — в Селивановском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 984 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).