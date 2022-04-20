На территории региона за прошедшие сутки 20 апреля лабораторно подтверждено 87 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 20 апреля лабораторно подтверждено 87 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 - во Владимире14 - в Муромском районе12 — в Гусь-Хрустальном районе12 — в Меленковском районе10 - в Ковровском районе8 — в Вязниковском районе6 — в Гороховецком районе2 — в Суздальском районе2 - в Камешковском районе2 — в Селивановском районе2 — в Юрьев-Польском районе1 — в Киржачском районе1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 984 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).